Il Pd cerca volontari per aiutare le città colpite dall'alluvione. Annullati i banchetti per Firma day a Empoli

Domani nei comuni dell'Empolese Valdelsa non si terrà la prevista mobilitazione per il Firma Day, per rilanciare la proposta del Partito democratico e ribadire che la salute viene prima di tutto.

Il Partito democratico della Toscana ha stabilito che, a causa dell'emergenza che la Toscana sta affrontando in queste ultime ore e nei prossimi giorni, tutte le iniziative organizzate da tutti i circoli toscani del Partito Democratico, Conferenza delle Donne Democratiche e Giovani Democratici sono sospese .

Contestualmente il partito regionale ha lanciato una campagna di reclutamento volontari per sostenere le comunità colpite. Si può inviare la propria segnalazione attraverso un modulo reperibile sulla pagina Facebook del Pd Toscana. Coloro che si propongono, indicando zona di residenza e dotazioni di materiale in proprio possesso, saranno messi a disposizione della rete della Protezione Civile nelle prossime ore e nei prossimi giorni di difficoltà in tutta la Regione Toscana.

È stato anche attivato un conto dal partito regionale per la raccolta donazioni con cui verranno acquistati materiali e beni necessari alle comunità colpite.

Gli estremi per effettuare la donazione

IBAN : IT44U0103002800000063373231

Intestazione : Associazione Partito Democratico della Toscana

Causale : Emergenza alluvione Toscana

Fonte: Partito Democratico Empoli - Ufficio Stampa