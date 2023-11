Montespertoli approva il regolamento sulla tutela del verde

Il Consiglio Comunale di Montespertoli ha recentemente approvato il nuovo regolamento dedicato alla tutela del verde pubblico e privato all'interno del territorio comunale. Si tratta della prima volta, per il Comune di Montespertoli: questo atto ha l'obiettivo di preservare il verde pubblico e privato e promuovere una cultura di rispetto per le alberature nell’ottica di migliorare la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità ambientale.

Il nuovo regolamento, frutto di un lungo processo di consultazioni anche con il Comitato Alberi e Natura locale e con i tecnici di Consiag Servizi Comuni, che gestisce il patrimonio verde del Comune di Montespertoli, contiene una serie di disposizioni che contribuiranno a tutelare e promuovere il patrimonio arboreo del paese garantendo la gestione responsabile delle aree verdi, incentivando la conservazione e la creazione di spazi verdi in tutto il paese.

“Il Regolamento adottato è il risultato di un cammino condiviso, avviato sin dall'inizio del mandato - afferma il vicesindaco Marco Pierini, con delega all’Ambiente. “In collaborazione con il comitato Alberi e Natura abbiamo realizzato numerose iniziative di sensibilizzazione ambientale, arrivando ad aderire al progetto ‘Comune amico degli alberi’. Questo regolamento è un passo avanti su questa strada, perché introduce nuove regole su quali abbattimenti si possono fare, obbliga chi abbatte gli alberi a metterne a dimora di nuovi, dà regole precise sulle potature da fare e sulle precauzioni da adottare quando si allestiscono cantieri vicino agli alberi. Si tratta di un tentativo di accompagnare la cittadinanza e anche noi stessi, come ente pubblico, in un percorso di maggiore sensibilità per il verde"

Secondo il nuovo regolamento, l'abbattimento degli alberi sarà consentito solamente previa richiesta di autorizzazione che evidenzi la pericolosità della pianta o eventuali danni a cose o persone, se richiesto producendo una relazione di un tecnico che lo certifichi. Inoltre, l’abbattimento di un albero dovrà andare di pari passo con una nuova messa a dimora sull’area privata del richiedente oppure su area pubblica. Nuove regole anche per le potature: sono vietate, salvo autorizzazioni, capitozzature delle piante, e sono stabilite misure per potare gli esemplari senza danneggiarli. Infine, nuove disposizioni riguarderanno anche i cantieri: sono infatti richieste specifiche tutele per le piante che insistono su aree di cantiere e sono stabilite distanze minime di sicurezza per gli scavi di condotte in prossimità delle piante, al fine di minimizzare i danni per il patrimonio arboreo.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza tutta a prendere visione delle disposizioni e a partecipare attivamente alla loro attuazione, diffondendone il contenuto, per garantire un futuro più verde e sostenibile per Montespertoli.

Il testo del nuovo regolamento è disponibile sul sito internet del Comune di Montespertoli all’indirizzo www.comune.montespertoli.fi.it/ ed è sempre possibile contattare per ulteriori informazioni l’Ufficio Ambiente al numero 0571600253.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa