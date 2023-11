Nove empolesi ai campionati europei di dodgeball

Dal 19 al 22 ottobre si è svolta a Osijek, Croazia, la 13sima edizione degli European Dodgeball Championships, gli Europei del Dodgeball. Erano ben 9 i tesserati dell'Empoli Swarm presenti alla manifestazione, suddivisi nelle tre categorie in gara: Simone Neri (coach), Giovanni Borghi, Matteo Neri, Annunziata Ferrulli, Sara Pucci e Alessandra Pucci nella categoria mista, Matteo Bracaloni nella categoria maschile, Giorgia Bertuzzi e Alessandro Gozzi (assistant coach) per la categoria femminile. Alessandra Pucci e Annunziata Ferrulli erano inoltre riserve per la squadra femminile.

Il racconto dell'evento parte proprio dalle "quote rosa" della nazionale, che dopo un pareggio inaspettato contro l'Irlanda, portano a casa la difficile gara contro l'Irlanda del Nord (che le aveva sconfitte durante la scorsa edizione nella finale 3°/4° posto) e quella con la Norvegia, piazzandosi al primo posto nel girone. Ai quarti, le Azzurre affrontano il Galles e, nonostante una partenza non brillante, riescono a vincere la partita accedendo alla semifinale contro la corazzata Austria, campionesse mondiali in carica. L'esperienza delle avversarie si rivela un ostacolo ancora troppo grande e le Azzurre accedono così nuovamente alla finale per il bronzo, contro la rivelazione Svezia. Entrambe le formazioni danno spettacolo in campo e, in un finale tiratissimo concluso solo al set supplementare, sono le italiane a vincere a portarsi a casa la medaglia di bronzo.

Diverso purtroppo il percorso della formazione maschile che, dopo un esordio vincente sulla Danimarca, si arrende di misura alla Repubblica Ceca, per poi dominare contro le malcapitate Croazia e Belgio. Concluso il girone al secondo posto, gli Azzurri si trovano a dover affrontare i fortissimi inglesi che, nonostante una buona prova degli italiani, vincono la gara. Gli Azzurri finiscono quindi nella semifinale per il 5° posto, dove riescono ad avere la meglio (non senza fatica) della Svizzera, trovando nell'ultima gara proprio la Repubblica Ceca, che sfortunatamente riesce a vincere ancora. Il cammino della maschile si chiude quindi al 6° posto.

Ha sorpreso, infine, il cammino della una nazionale mista composta per la metà da esordienti. Dopo un passo falso in avvio, con la sconfitta contro i padroni di casa croati, gli Azzurri "strapazzano" la Serbia, vincono di misura contro l'Irlanda e si impongono contro la Svizzera, raggiungendo il secondo posto nel girone. Ai quarti, purtroppo, non c'è partita contro l'Irlanda del Nord campionessa in carica, e l'Italia finisce come per la maschile a giocarsi la semifinale per il 5° posto, venendo però sconfitta dalla Repubblica Ceca. L'ultima gara del torneo vede gli Azzurri confrontarsi coi padroni di casa della Croazia, riuscendo ad imporre il proprio gioco e portandosi a casa un bel 7° posto, considerando la poca esperienza della formazione.

Positivo quindi il bilancio della spedizione dei nove Swarm in maglia azzurra, con Giorgia Bertuzzi, Annunziata Ferrulli, Alessandra Pucci e Alessandro Gozzi che tornano a casa con la medaglia di bronzo al collo.

Prossimo appuntamento con il dodgeball internazionale fissato per agosto 2024, con i Campionati Mondiali di Graz, Austria.

Fonte: Ufficio Stampa