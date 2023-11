Nubifragio Toscana, evacuata bimba di 3 anni legata a macchina salvavita

Operazione salvavita per una bimba di 3 anni legata a un macchinario salvavita al quarto piano di un palazzo di Oste (Montemurlo). L'assenza di corrente elettrica ha obbligato a trovare una nuova sistemazione. La protezione civile l'ha evacuata e sistemata nel salone della Misericordia locale. Ricordiamo che la frazione di Oste è la più colpita dal maltempo con gravi allagamenti in case e aziende. La corrente non è ancora stata ripristinata in tutte le abitazioni.

Per il Comune di Montemurlo, il sindaco Simone Calamai ha chiesto direttamente l'intervento dell'esercito italiano per ripristinare le abitazioni in sicurezza.