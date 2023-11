Nubifragio Toscana, Pd regionale: "Sede aperta per raccolta materiali"

Si é messa in moto anche la solidarietà della comunità del Partito Democratico per dare supporto, tramite i propri iscritti e militanti, alla popolazione interessata dalle alluvioni della notte scorsa nei diversi comuni della Regione.



In 300 si sono presentati all’appello del Pd di Prato e, nel giro di un’ora, il modulo di raccolta volontari del Pd Toscana, attivato alle 13 e reperibile sulla pagina Facebook, ha raccolto altre 100 adesioni. Coloro che si propongono, indicando zona di residenza e dotazioni di materiale in proprio possesso, saranno messi a disposizione della rete della Protezione Civile nelle prossime ore e nei prossimi giorni di difficoltà in tutta la Regione Toscana.



E questo pomeriggio fino alle 19 sarà la stessa sede regionale del Pd, in via Forlanini a Firenze, a restare aperta per fare da punto di raccolta di attrezzature agricole e di pulizia per le zone alluvionate: guanti, sacchi neri, pale, vanghe, tira-acqua, stivali, secchi e tutto il materiale che può essere d'aiuto.



Intanto, proprio per concentrarsi sull’emergenza maltempo, il Pd ha sospeso tutte le sue iniziative, dalla riunione della segreteria alla scuola di formazione in programma questo fine settimana.

