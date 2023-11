Nubifragio Toscana, Prato e Montemurlo martoriate. Biffoni: "Pioggia che non si vedeva da due secoli"

A Prato e provincia, così come nella Piana Fiorentina, il ciclone Ciaran ha fatto danni su danni. I pianoterra di decine di case inondate a Prato sono o allagate o intrise di fango, ne va dell'agibilità. Intanto, nella notte, 18 persone, quasi tutte provenienti dal quartiere di Santa Lucia, sono state sfollate e ricoverate nella chiesa di San Domenico.

Problemi con l'acqua potabile

A Casale, parte di Prato Nord completamente allagata, e anche a Oste di Montemurlo ci sono problemi seri. A Casale manca l'acqua potabile, a Oste 200 residenti non hanno corrente elettrica in casa. Anche a Oste manca l'acqua.

A Prato, nelle zone a ridosso di Figline e Santa Lucia, i residenti dei palazzi segnalano 'acqua marrone' dalle tubature. La protezione civile in tutti i casi sta assistendo la popolazione. A Oste tutto l'abitato è allagato e i residenti si sono portati ai piani alti.

Prato, Biffoni: "C'era allerta arancio e gialla..."

Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ha fatto il punto sugli allagamenti.

"Sono caduti 155 millimetri di pioggia in poche ore, un evento che da quel che sappiamo non accadeva da almeno due secoli. Noi eravamo pronti, sapevamo che sarebbe piovuto tanto, avevamo un allerta arancione e una gialla, non è per accusare, ma pensate che cosa può voler dire quello che è successo, di cui non c'è memoria neppure fra gli anziani" ha detto Biffoni.

Ancora il sindaco: "La viabilità è molto fragile, quindi chiedo ai pratesi di uscire di casa solo per questioni importanti. Evitare tutto quello che non è strettamente necessario, se c'è da andare a fare la spesa si rimandi. Si attende purtroppo un peggioramento del meteo per il pomeriggio".

La situazione nel distretto tessile

Sono centinaia gli edifici danneggiati tra Prato e Montemurlo, capitale italiana dell'industria tessile. Oltre alle abitazioni, i capannoni sono stati colpiti dalla pioggia. Il distretto può bloccarsi, dato che è organizzato in filiera.

Al Comune di Prato, che evidenzia questa problematica, si stanno prevedendo le possibili contromisure, come una Cig straordinaria per i lavoratori che dovessero appartenere a imprese costrette a interrompere la produzione. I problemi non sono solo per le aziende direttamente allagate, ma anche per quelle rimaste all'asciutto ma che non ricevono dalle altre le lavorazioni per mandare avanti la propria produzione.

Montemurlo, Calamai: "Chiesto l'intervento dell'Esercito"

Il sindaco di Montemurlo e presidente della provincia di Prato è Simone Calamai. Tramite la prefettura ha chiesto "l'invio di personale dell'Esercito per aiutare a ripristinare una corretta situazione di sicurezza", e per intervenire "sia nei soccorsi alla popolazione sia per aiutare i residenti e le aziende a rimuovere fango e detriti".

Scuole chiuse anche il 4 novembre

Resteranno chiuse anche domani le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Prato, anche se dai primi sopralluoghi effettuati già ieri sera dalla Protezione civile e dai tecnici del Comune non sono state evidenziate particolari criticità, soprattutto in relazione alla grave situazione che sta vivendo tutta la città e la provincia: ci sono infiltrazioni da molti controsoffitti, ma il problema maggiore è rappresentato dall'allagamento delle strade e di molte zone che non permette di raggiungere gli edifici scolastici per verificare la situazione, soprattutto nella zona nord, come le primarie di Figline e di Pacciana. Lo rende noto il Comune spiegando che "al momento non è possibile stabilire quali scuole potranno riaprire lunedì".