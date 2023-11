Nubifragio Toscana, Quarrata devastata dal maltempo: il punto

Quarrata si sveglia segnata gravemente dal maltempo di giovedì 2 novembre.

Il COC - Centro Operativo Comunale è stato aperto alle ore 17.32.

Nel centro cittadino i problemi più critici si sono verificati con la tracimazione del torrente Fermulla, avvenuta intorno alle ore 19.30, da Via Pretelli, verso i Ronchi. Completamente sommerse via Corrado da Montemagno, via Montalbano e piazza Risorgimento con ingenti danni alle attività commerciali, alle auto e alle case. Intorno alle 23.30 si sono rotti anche gli argini al torrente Stella, all'altezza del Ponte Torto, causando gravi disagi alla popolazione.

La zona di Catena resta al momento quella con maggiori problematiche, ma si registrano allagamenti anche ad Olmi. Non ci sono persone disperse o ferite. Nella notte, presso i locali di Villa La Magia, sono stati portati e accolti una decina di cittadini in difficoltà e che hanno manifestato l'esigenza di essere soccorsi.

Molte le strade chiuse e impraticabili per frane, smottamenti e acqua alta:

· a Montemagno via Bonaccorso da Montemagno prima del numero 61 per una frana,

· via Firenze ai Casini,

· la Statale ai Casini per la rottura dello Stella,

· via Molin Nuovo

· via S. Lorenzo

· via Lucciano (dopo il River Pub, per frana)

· via Cantone

· via Vecchia Fiorentina (Valenzatico)

· via Lunga e Riacci (per frana)

· Via Nuova (Caserana)

· via Tacinaia

· via Bocca di Gora e Tinaia

· via Ricasoli

Il livello alto dei fiumi ha causato il blackout delle linee elettriche e telefoniche, che hanno isolato completamente il Centro Operativo e gran parte della città. Tuttora non sono stati ripristinati i problemi alle linee telefoniche comunali. Per tutte le segnalazioni è possibile scrivere alla mail toniacatapano@gmail.com

Enel sta lavorando al ripristino dell'elettricità e Publiacqua è al lavoro per riportare l'acqua nelle abitazioni dove la fornitura ha subito delle interruzioni. Da domani Alia inizierà a ritirare i rifiuti e la mobilia accatastata ai bordi delle strade e sui marciapiedi.

Il Sindaco Gabriele Romiti ha firmato l'ordinanza di chiusura per tutti i cimiteri comunali. Sospeso il mercato settimanale del sabato. Anagrafe e Stato civili saranno chiusi sabato 4 novembre e lunedì 6 novembre, salvo denunce di morte, e così anche Urp, Biblioteca Michelucci e Ufficio Tributi.

La Biblioteca Michelucci ha subito ingenti danni, ha attivato la procedura d'emergenza per l'archivio storico, completamente allagato, e avvisato il Nucleo di Tutela.

Il COC mantiene costantemente contatti con l'unità di crisi regionale.

Si raccomanda a tutti i cittadini di non uscire e di mantenere i dispositivi di protezione davanti alle abitazioni. Per coloro che sono costretti a muoversi, si raccomanda massima prudenza nella circolazione.

Continueremo a vigilare sul territorio e sulla sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il Sindaco Gabriele Romiti. Questa ondata di maltempo straordinaria ha duramente segnato il nostro territorio, e tutta la Toscana. Sono vicino ai cittadini e alle attività commerciali quarratine, che stanno lavorando senza sosta. Raccomando ancora la massima prudenza a tutti.