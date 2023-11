Rimandata iniziativa su Bruno Ciari

A causa della grave situazione meteorologica, l'iniziativa dedicata a Bruno Ciari, in programma per domani, è stata rimandata. A cento anni dalla nascita di Ciari, la Società Storica della Valdelsa, in collaborazione con il Comune di Certaldo e con il patrocinio dell’Associazione Polis, avevano in programma di ricordare la sua figura di intellettuale e educatore e discutere delle eredità attuali della sua lezione.

"Non appena sarà decisa una nuova data lo comunicheremo. Ci scusiamo per il disagio arrecato e esprimiamo solidarietà verso tutte le persone che in queste ore sono state colpite dal maltempo" ha comunicato la Società Storica della Valdelsa.

