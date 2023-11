Servizio idrico, Acque fa il punto della situazione nell'Empolese e in zona Cuoio

A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana sin dalla serata di ieri, Acque invia un secondo aggiornamento sulle criticità nell’erogazione del servizio idrico nella giornata di oggi. Tali criticità sono dovute principalmente agli allagamenti, alla impraticabilità di luoghi e strade, e alle interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

Al momento, nei comuni di Cerreto Guidi, Empoli e Montopoli Valdarno, le problematiche registrate nel corso della prima parte della giornata sono state risolte e il servizio idrico risulta regolarmente ristabilito. Nei comuni di Casciana Terme Lari e Ponsacco è in corso il progressivo ripristino della erogazione idrica: il ritorno ai normali livelli di servizio su tutto il territorio, previsto intorno alle 19, sarà accompagnato da fenomeni di torbidità dell’acqua, comunque destinati a scomparire nel corso delle ore successive.

Proseguono, e continueranno almeno fino alle 20, le mancanze d’acqua e gli abbassamenti di pressione a Cerbaia nel comune di Lamporecchio, a Balzello nel comune di Fucecchio, e in buona parte del territorio comunale di Fauglia, cui si aggiungono Lorenzana, Tremoleto e Colle Alberti nel comune di Crespina Lorenzana. Sempre a Fucecchio, sono in corso abbassamenti della pressione nel capoluogo e a San Pierino, per i quali al momento non è possibile stabilire un orario di ritorno del regolare servizio.

Dal primo pomeriggio di oggi, si è aggiunto alla lista delle zone coinvolte dai disservizi anche il comune di San Miniato, dove tuttavia, dopo una prima breve fase di mancanze d’acqua, è già in via di completo ritorno il normale livello di servizio. Infine, nel comune di Vinci, dopo che nel corso della mattinata erano stati superati i disservizi nel capoluogo e in alcune località, si è registrato una nuova interruzione di energia elettrica. Per questo non è escluso che si verifichino ulteriori mancanze d’acqua nelle prossime ore.

Pur in un quadro di complessivo miglioramento, la situazione sarà comunque condizionata dalle condizioni metereologiche che, anche per le prossime ore, si preannunciano avverse. Nonostante questo, l’attività dei tecnici di Acque prosegue incessante con l’obiettivo di portare a termine le riparazioni dei guasti ancora presenti e sopperire, ove possibile, all’assenza della fornitura di energia elettrica con l’attivazione di gruppi elettrogeni. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa - Ufficio Stampa