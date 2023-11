Servizio idrico: Publiacqua fa il punto della situazione a Firenze, Prato e Pistoia

In merito alla erogazione del servizio idrico sul territorio servito da Publiacqua e colpito dall'alluvione la situazione di approvvigionamento presenta alcuni miglioramenti e il persistere di alcune situazioni di criticità connesse anche all'impossibilità di raggiungere i luoghi di intervento. Publiacqua è in contatto con E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione per quanto di propria competenza, in modo da ripristinare l’approvvigionamento elettrico laddove tecnicamente fattibile e procedere con il ripristino delle forniture.

Di seguito le situazioni attive:

Montemurlo: superata la criticità di approvvigionamento elettrico, sollevamento funzionante

Carmignano: ancora difficoltà nel ripristino dell'impianto per problemi di accesso; posizionate le autobotti

Prato: Zona Falda potabilizzatore Falda 1 rientrato a regime: purtroppo non siamo ancora riusciti ad individuare per difficoltà di accesso alle aree il luogo di rottura della tubazione di adduzione

Quarrata: in corso di posizionamento le autobotti a Tacinaia; nel centro storico e in via Larga, con la soluzione delle criticità di falda 1 la situazione dovrebbe rientrare alla normalità nelle prossime ore

Cantagallo. persistono le criticità a Carmignanello, Pratale e Codilupo: per le difficoltà di accesso al potabilizzatore le squadre non sono ancora riuscite a intervenire per verificare la tipologia di guasto

Sesto Fiorentino: si registrano sbalzi di fornitura elettrica che determinano problematiche all'impianto dell'Osmannoro; il deposito di Colonnata sta avendo difficoltà di riempimento, potrebbero esserci abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle ore serali

Firenze: lavori in corso alla presa del Lungarno di Santa Rosa che determinano abbassamenti di pressione nella zona nord della città; nelle prossime ore la situazione tornerà alla normalità

Fiesole: in corso di riparazione di una perdita;

Rientrate le problematiche precedentemente registrate nel comune di Vicchio (frazione Gattaia), Barberino del Mugello (frazioni di Latera e Cornocchio) e San Giovanni Valdarno (Borro al Quercio) che erano legate alla continuità della fornitura elettrica ai nostri impianti. Persiste una perdita sulla rete di distribuzione idrica che determina disservizi a Mulinaccio (Borgo San Lorenzo).

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa