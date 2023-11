Tirocinio in comune, opportunità a Montelupo

Ufficio eventi e comunicazione, servizi culturali, educativi, ma anche amministrativi e ufficio ambiente: le opportunità per fare esperienza sono davvero tante e ogni anno il Comune di Montelupo attiva circa cinque tirocini.

Per questa ragione ha scelto di pubblicare un bando permanente che consentirà ai ragazzi interessati di candidarsi in qualsiasi momento dell’anno e all’ente di avere un elenco sempre aggiornato.

La durata minima del tirocinio è di 3 mesi e potrà essere prorogata per un massimo di ulteriori 9 mesi, in presenza di alcune condizioni.

L’orario settimanale potrà variare in base al settore di riferimento e alle esigenze dell’ente: 25, 30 o 35 ore.

Al tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di 500 € (per 25 ore), 650 € (per 30 ore) e di 800 € (per 35 ore).

Il bando si rivolge ai giovani da 18 a 30 anni. Come requisito base è richiesto il diploma di scuola superiore, la conoscenza della lingua inglese in aggiunta a quella italiana e una conoscenza adeguata delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Occorre soprattutto essere disoccupato, inoccupato o con un’occupazione tale consentire lo svolgimento del tirocinio.

Per tutte le informazioni e per il modello di domanda è possibile consultare il sito del comune www.comune.montalupo-fiorentino.fi.it, sezione avvisi, area "avvisi permanenti".

La scadenza finalizzata alla formulazione di un primo elenco è il 15 novembre, il bando rimarrà comunque sempre aperto.

Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Personale, tel. 0571/9174, o scrivere una email all’indirizzo personale@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa