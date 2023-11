Toscana sommersa dal ciclone Ciaran: "Situazione drammatica"

La Toscana si risveglia sommersa dopo una giornata e una nottata da dimenticare. Il 2 novembre un forte nubifragio ha colpito tutta la regione, ci sono stati danni e vittime. Molte persone hanno espresso vicinanza e solidarietà alla Toscana.

Vescovo Tardelli: "Con Caritas sosterremo le famiglie colpite"

“Stiamo seguendo da ieri con apprensione le notizie e le evoluzioni del maltempo che ha colpito duramente larga parte della nostra comunità ma soprattutto esprimiamo la nostra vicinanza e cordoglio, anche attraverso i parroci, alle vittime di questa calamità. Ci attiveremo nelle prossime ore anche assieme alla Caritas diocesana per individuare i modi migliori per portare il nostro concreto sostegno a famiglie e parrocchie che hanno perso tanto in queste ore così drammatiche. Nei prossimi giorni lanceremo una raccolta fondi in aiuto delle comunità colpite”.

Con queste parole il Vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, interviene a sostegno delle realtà delle province di Pistoia e Prato duramente colpite dal maltempo delle ultime 36 ore.

Ministra Locatelli: "Situazione drammatica"

"Seguo con preoccupazione i danni, i dispersi e le vittime a causa del maltempo che si sta abbattendo in Toscana e Friuli Venezia Giulia. La situazione è drammatica, con evacuazioni e il rischio di ulteriori esondazioni. Vorrei esprimere la mia gratitudine alle donne e agli uomini della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine e a tutti i volontari che lavorano instancabilmente per aiutare, proteggere e sostenere chi si trova in difficoltà. Siamo al vostro fianco". Lo scrive la ministra Alessandra Locatelli in un post su Facebook.

Galletti (M5S): "Momenti drammatici"

“La scorsa notte la Toscana ha vissuto momenti drammatici a causa degli impatti distruttivi del ciclone Ciaran. In sole tre ore sono caduti violentemente circa 200 millimetri di pioggia, con gravi conseguenze sulla popolazione: cinque persone hanno perso la vita, altre sono disperse, si sono verificati allagamenti, frane e molte frazioni si sono trovate isolate o costrette a lasciare le proprie case. Gli ospedali hanno subito allagamenti, e i danni e i disagi sono estremamente gravi. La situazione di emergenza è chiara e il livello di allerta e preoccupazione rimane elevato. È fondamentale attendere l'ufficializzazione dello stato di emergenza nazionale per affrontare e riparare i danni.

Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime e ringraziamo quanti stanno lavorando incessantemente per ripristinare la normalità in Toscana e nel Nord Italia. È imperativo che il governo e le regioni prestino maggiore attenzione alla manutenzione del territorio. La tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e l'individuazione di soluzioni concrete per affrontare il cambiamento climatico non possono più attendere.” Così sui social la Presidente del Gruppo Movimento 5 stelle Toscana Irene Galletti.

Il sindaco di Pesaro: "Non lasciamo sola la Toscana"

"La Toscana è sommersa da un’alluvione impressionante. Città intere devastate, tre morti, tanti dispersi e sfollati. Mi stringo forte alle famiglie colpite. Massima solidarietà ai sindaci che stanno gestendo l’emergenza. Non lasciamoli soli": così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di ALI-Autonomie Locali Italiane, in un post su Twitter-X, in merito all'ondata di maltempo che ha travolto, in queste ore, il territorio della Toscana, causando vittime e ingenti danni.

Ceccardi (Lega): "Danni ingentissimi"

"Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime del violento nubifragio che si è abbattuto sulla Toscana, causando danni ingentissimi per i quali sarebbe opportuno che l’Unione Europea attivasse i fondi di solidarietà previsti in casi di calamità come questo, che peraltro non coinvolge solo la mia regione. La situazione è grave in molte province toscane, purtroppo ci sono anche dei dispersi, almeno sei. Le istituzioni, la protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno lavorando alacremente e a loro va il mio sentito ringraziamento. Io mi trovo a Cascina, in provincia di Pisa, vicino a me c’è il Comune di Ponsacco completamente allagato, come l’ospedale di Pontedera a 10 chilometri di distanza. La zona è interessata da un’allerta rossa. Siamo in emergenza e siamo molto preoccupati. Molte case sono inondate e senza luce, compresa quella dei miei genitori. In Toscana abbiamo 40mila case senza elettricità. Oltre all’Arno, bisogna attenzionare bene i canali e reticoli minori, nonché fiumi minori come il Bisenzio e il Serchio. Purtroppo devo ricordare che i grandi interventi di realizzazione di canali e vasche di contenimento risalgono agli anni ‘80 e negli ultimi anni, in Toscana ma non solo, non sono stati fatti interventi importanti su questo fronte. Governo e Regione ritengo debbano focalizzarsi anche su questo, in funzione preventiva”. Così l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) intervenendo stamani in collegamento con la trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3.

Fratoianni (SI): "Solidarietà"

"In diverse aree della Toscana e del Veneto è stata una notte terribile e in queste ore ai danni si aggiunge il lutto dei morti e l'angoscia per i dispersi. Tutta la mia e la nostra solidarietà alle persone che vivono nelle aree colpite da questo ennesimo evento climatico estremo e la mia vicinanza agli enti locali e a tutti coloro si stanno prodigando per dare una mano".

Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Tra loro ci sono - prosegue il leader di SI - tanti volontari e tanti ragazzi. E allora colpisce che in quelle medesime ore, a pochi chilometri di distanza, a Bologna, altri ragazzi siano processati per direttissima per aver manifestato per sensibilizzare le persone sui danni dal cambiamento climatico, tragicamente oggi sotto gli occhi di tutti.

Non chiamiamolo maltempo - conclude Fratoianni - sono i danni provocati dall'uomo e dal clima che cambia. Anche dalle parti della destra ora al governo del Paese dovrebbero riconoscerlo una volta tanto, ed intervenire di conseguenza, invece di pensare ad opere inutili e faraoniche".

Biagioni (PD): "Cordoglio per le vittime"

“Il Partito Democratico di Prato esprime profondo cordoglio per le due vittime di Montemurlo e si stringe attorno alle loro famiglie. Siamo vicini a tutti coloro che hanno subito danni e siamo pronti a dare una mano mettendo a disposizione sedi e volontari, sia in città sia provincia, a supporto del sistema di protezione civile. In questo momento di emergenza riteniamo prioritario che la città rimanga unita e che si lavori senza sosta per aiutare tutti coloro che sono in difficoltà”.

Lo dichiara Marco Biagioni, segretario del PD di Prato.

Petrucci (FdI) polemizza: "Sistemi di sicurezza inefficienti negli ospedali"

“Constatiamo che i sistemi di sicurezza di alcuni ospedali toscani (in particolare quello di Prato, Pontedera, Empoli e Borgo San Lorenzo) non sono stati sufficienti ad impedirne l’allagamento.

Pur essendo consapevoli dell’eccezionalità del nubifragio che ha colpito la nostra Regione, presenteremo una interrogazione per comprendere come siano stati possibili gli allagamenti negli ospedali di Prato, Pontedera, Empoli e Borgo San Lorenzo. Servono investimenti e progettualità a lungo termine per garantire una sicurezza adeguata negli edifici pubblici. Da tempo vediamo che la maggioranza targata Pd non ha progetti organici ma si limita a fare interventi sporadici. Ne è una prova l’ultima variazione di bilancio approvata dalla Giunta regionale” lo dichiara il consigliere regionale FdI componente della Commissione Sanità Diego Petrucci.

Gruppo Lega in Consiglio regionale: "Vicinanza ai familiari delle vittime"

“Volevamo esprimere la massima vicinanza ai familiari delle vittime causate dalla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra Regione-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, anche a nome dei suoi colleghi Consiglieri.” “La nostra solidarietà, va anche ai tanti nostri corregionali che hanno subito gravi danni nelle loro abitazioni o imprese-prosegue il Consigliere.” “Un grazie davvero sentito a tutti coloro che, in queste ore, si stanno generosamente prodigando per portare soccorso alle persone direttamente coinvolte da una vera e propria calamità-precisa l’esponente leghista.” “Siamo certi che il popolo toscano saprà risollevarsi velocemente da questa grave criticità e confidiamo che le Istituzioni facciano, a vari livelli, pienamente la loro parte-conclude la rappresentante della Lega.”