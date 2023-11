Vital Center compie 40 anni e festeggia: una giornata di eventi a Empoli!

Quarant'anni sono una cifra importante. E un centro importante deve festeggiare in maniera importante. Vital Center fa le cose in grande e organizza un evento per spegnere le quaranta candeline sulla torta!

Dal 1983 ne è passato di tempo... Ma nell'Empolese Valdelsa Vital Center è ormai da quattro decenni sinonimo di cura della persona.

Il 10 novembre è una data da segnare sul calendario. Non prendete impegni, Vital Center festeggia il compleanno!

In via Antonio Pacinotti a Empoli al civico 15 si terrà dalle 10 del mattino una giornata dedicata alla salute personale con tantissimi eventi da non perdere.

Workshop, seminari, laboratori esperienziali, sportelli informativi e anche valutazioni fisioterapiche gratuite su appuntamento: tutto questo è la gran festa per i quarant'anni di Vital Center.

Il Centro dunque apre le porte per la presentazione di tutti i suoi servizi. Sarà una giornata dedicata ad attività e prove pratiche aperte a tutti, per tutti i gusti. Un bell'invito a fare esperienza!

Tante le proposte di approfondimento e conoscenza che approfondiranno:

Fisioterapia e Riabilitazione

Neuropsichiatria infantile - gravidanza e Nascita

Spazio Vitale

Vital Center è una realtà fondamentale e radicata a Empoli. Nasce nel 1983 dall’idea di Giuseppe Piacenti, fisioterapista, il quale voleva creare un centro di riferimento per la cura della persona nell'Empolese Valdelsa.

È una Struttura Sanitaria Accreditata dalla Regione Toscana, un centro privato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per la Fisioterapia e per la Neuropsichiatria Infantile. Vital Center si è poi evoluto nei metodi e nelle discipline attraverso il metodo della Riabilitazione Integrata con Irene Piacenti, Fisioterapista Osteopata DO.

L'idea, che poteva sembrare un sogno, è diventata una realtà solida, frequentata e apprezzata. E adesso si fa festa, 40 anni non si compiono tutti i giorni...

Vital Center

Via Pacinotti, 15/B – Empoli (FI) 50053

Tel. 0571924797