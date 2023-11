Per chi vuole aiutare nell'emergenza in Toscana, ecco come fare

L'emergenza maltempo sta facendo riflettere su come rendersi utili senza essere di intralcio nelle operazioni di soccorso.

Le zone ancora invase da fango e acqua richiedono interventi mirati di personale formato appartenente alla protezione civile. Ricordiamo: non c'è bisogno di fare i supereroi, e l'emergenza durerà ancora molto dopo la fine dei soccorsi. Per cui, quando ci sarà bisogno di donazioni specifiche per gli sfollati, sarà premura degli enti di soccorso (Misericordie, Anpas, Croce Rossa, ecc) lanciare appelli diffusi.

Per il momento, se siete lontani dalle zone di intervento, non muovetevi e non bloccate la viabilità, come ribadito anche dal presidente della Regione Eugenio Giani. Anche in considerazione della nuova allerta meteo che è stata diramata per sabato 4 e domenica 5 novembre. Sono già in corso delle raccolte fondi ufficiali e autorizzate da parte dei gruppi editoriali Monrif e Corriere. Per i simpatizzanti del Pd invece è ancora attiva la loro chiamata a raccolta per volontari.

Considerando tutto questo però, se dei cittadini dei comuni in difficoltà decidessero di aiutare i propri concittadini con il minimo spostamento, riportiamo alcuni appelli mirati a seguire.

Campi Bisenzio

Il centro di raccolta dei volontari spontanei è il giardino della Resistenza nel centro del capoluogo.

Molti volontari si sono presentati spontaneamente per spalare il fango.

Per segnalazioni e richieste di intervento chiamare i numeri: 055 8959486/476/624/655.

Dalla ex Gkn, si riporta quanto segue:

Sabato 4 saremo già attive e attivi con nostre squadre di volontari a Campi Bisenzio, in una modalità che sia armoniosa e non invasiva con le squadre di soccorso già presenti.

Domenica 5 diamo appuntamento a tutte e tutti, dalle h 8, presso Gkn per distribuirci poi sul territorio, a spalare, o a intervenire nei diversi punti di urgenza individuati.

Carmignano

Il sindaco Edoardo Prestanti spiega che chi ha bisogno di aiuto in zona può segnalare al numero 055/8750230 le criticità della propria abitazione (pulizia dal fango)

Mentre chi può e vuole aiutare può seguire queste indicazioni contattando il 338/8608476

- recarsi alla pista Rossa (prima contattare il numero indicato)

- venire muniti di adeguati abiti, calzature e guanti e attrezzature

- servono sacchi neri, pale, rastrelli, scope

Montemurlo

Alla giornata del 4 novembre, servono urgentemente volontari per fare i sacchi di sabbia da distribuire nelle zone più a rischio. Stasera è prevista una nuova ondata di maltempo. Il sindaco Simone Calamai invita tutti a dare una mano e a presentarsi in via Toscanini, 25 sede del Coc, centro operativo protezione civile comunale- vicino alla sede della polizia municipale, a presentarsi per dare una mano.

Quarrata

La situazione della Biblioteca di Quarrata è gravissima: le persone che possono dare una mano per salvare i documenti possono scrivere a biblioteca@comune.quarrata.pt.it e lasciare i propri riferimenti per essere inseriti in squadre di recupero.

E' attivo il numero di telefono 0573 774045, attivo 24 ore su 24, per le segnalazioni emergenziali di Protezione Civile.

Molti cittadini si sono attivati spontaneamente sui social per fornire assistenza (cibo, corrente elettrica per ricaricare cellulari, ecc).