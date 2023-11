I nuovi 'angeli del fango' Pd, raccolte 3mila adesioni per aiutare la Toscana

“La nostra comunità democratica ha risposto subito e con grande generosità all’appello che abbiamo lanciato per reclutare volontari e volontarie. Da ieri a questa mattina giá 3mila persone si sono rese disponibili per aiutare da tutta la Toscana la popolazione alluvionata.

Sono nostri iscritti e simpatizzanti, ognuno di loro si è messo al servizio dei territori colpiti dal maltempo e dagli allagamenti.

Chi ha imbracciato una vanga già ieri e per un giorno intero, ha spalato fango, chi ha preparato un pasto caldo, qualcuno ha messo a disposizione la casa per chi si è visto portare via dalla piena la propria, altri hanno regalato attrezzi per pulire o donato per comprare i beni necessari a quei territori. A tutte e tutti loro voglio dire un enorme grazie”.

Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, sui numeri dell’appello lanciato ieri dai dem regionali per raccogliere volontari da mettere a disposizione della Protezione Civile per assistere e aiutare le popolazioni alluvionate nei ripristini. Per aderire al gruppo dei volontari è disponibile il link al gruppo Whatsapp dedicato accessibile dalla pagina Facebook del Pd Toscana.

Fonte: Pd Toscana