Basket Castelfiorentino, big match tra Abc Solettificio Manetti e Serravalle

A distanza di quattro giorni dalla trasferta di Arezzo, l’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti per una sfida delicatissima, quella che vale il primo scontro diretto della stagione. Domenica alle ore 18 i ragazzi di Walter Angiolini ospitano il Basket Club Serravalle per la settima giornata del campionato di serie B Interregionale (arbitri Antonelli di Spoleto, Pedini di Corciano). La squadra piemontese, che rappresenta una delle due grandi novità per le formazioni toscane insieme alla Pallacanestro Sestri, naviga infatti a quota due punti grazie alla vittoria conquistata all’esordio sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

“Abbiamo le ruote sgonfie ma non rotte – commenta l’assistant coach Claudio Calvani -. Intendo dire che nonostante tutte le difficoltà e gli infortuni che stiamo affrontando ci siamo, siamo compatti e pronti a spendere tutte le risorse a nostra disposizione per uscire da questa difficile situazione, di infermeria e di classifica. Mi preme sottolineare quanto ciascuna componente di questo gruppo si stia impegnando per superare questo momento, e penso che in tutto ciò debba essere ancor più apprezzato il lavoro dei nostri fisioterapisti, che si stanno confrontando con tante problematiche. I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà ma stanno dando il massimo, ad ogni allenamento così come ad ogni partita. E adesso è necessaria una vittoria, che dobbiamo trovare quanto prima”.

Guidata da coach Edoardo Gatti, rimasto al timone della formazione piemontese dopo la promozione conquistata la scorsa stagione, Serravalle riparte da tante conferme: le due colonne nel pitturato, Maurizio Pavone e Eric Ruiu, l’ala Massimo Taverna, gli esterni Edoardo Tava e Matteo Roncarolo fino ad arrivare al regista Dario Gay. Quattro, invece, gli innesti giunti in estate. Il reparto lunghi ha accolto l’ala montenegrina Sava Razic, classe ’00, reduce dagli ultimi due anni in C Gold tra Ostuni e Corato dopo quattro stagioni in serie B tra le fila di Cassino, Ruvo di Puglia e Bisceglie. Nella batteria degli esterni sono invece approdati a Serravalle Federico Avino, classe ’02, proveniente dalla Gilbertina Soresina in serie C, Matteo Rossi, classe ’03, ex Valsesia con cui ha preso parte ai campionati di C e B, e Tommaso Corino, classe ’03, reduce dall’ultima stagione in C Gold a Castellaneta ma con trascorsi anche in A2 in maglia Basket Torino.

