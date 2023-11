Oggi, sabato 4 novembre, alle 20, il Comune di Certaldo attiva il Centro Operativo Comunale per gestire l'emergenza legata al rischio idrogeologico-idraulico di minore entità.

Il COC ha la propria base presso il cantiere comunale in Via della Canonica, conforme a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile. L'obiettivo principale di questa attivazione è di coordinare e dirigere i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione nel territorio certaldese, in risposta all'allerta meteo di codice arancione emessa dal Centro Funzionale Regionale della Toscana. Questa allerta rimarrà in vigore fino alle 11 di domani, domenica 5 novembre.

L'ordinanza numero 220 del 4 novembre 2023 ha ufficializzato l'attivazione del Centro Operativo Comunale, che è gestito dal capo della Protezione Civile e coinvolge tutte le organizzazioni, associazioni e forze dell'ordine associate alla Protezione Civile. Il COC rimarrà operativo fino a quando le condizioni di normalità saranno ripristinate.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa