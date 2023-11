Corteo contro la Nato a Firenze, 300 persone in marcia

Pomeriggio animato a Firenze, dove si è snodato il corteo contro la guerra, l'aumento delle spese militari e la collocazione di un comando Nato negli spazi della Caserma Predieri a Rovezzano.

La manifestazione, caratterizzata dalla presenza di molte bandiere della Palestina e a cui hanno partecipato 300 persone secondo la Questura, è partita da largo De Gasperi poco dopo le 15, nei pressi della sede regionale della Rai.

Da lì il corteo si è direzionato su lungarno Aldo Moro quindi su via Aretina, via Rocca Tedalda, per poi passare al Tuscany Hall e ritornare in largo De Gasperi.

Tra i presenti anche Alessandro Orsetti, il padre del 33enne fiorentino ucciso in combattimento dall'Isis in Siria mentre militava come volontario a fianco delle milizie curde.