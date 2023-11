Fino al 7 gennaio concessi sedie e tavolini fuori dall'area Unesco a Firenze

E’ stato prorogato fino al 7 gennaio 2024 il termine per sedie e tavolini straordinari all’aperto che dallo scorso giugno è stato concesso alle attività che si trovano fuori dall’area Unesco e alle attività di somministrazione inserite nella lista delle Eccellenze storiche fiorentine senza dehors ordinari.

“Abbiamo deciso di prorogare fino a dopo le feste di Natale la concessione straordinaria di suolo pubblico che dallo scorso giugno è stata concessa alle attività fuori dal centro storico – ha spiegato l’assessore a commercio e attività produttive Giovanni Bettarini – per permettere a queste aree meno frequentate dai turisti di sfruttare spazi all’aperto anche in occasione delle feste”. Stessa scadenza anche alle eccellenze storiche del centro. Sarà necessario, per le attività interessate dalla proroga, inviare una PEC alla Direzione Risorse Finanziarie e al SUAP (i dettagli tecnici e le istruzioni saranno pubblicate lunedì sulla Rete Civica e sul portale Suap). Per tutte queste, come da delibera, il suolo pubblico è a pagamento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa