Fiorentina-Juventus senza Curva Fiesole. I tifosi viola: "Un segnale contro questa ingiustizia"

"La Curva Fiesole a fronte della decisione di giocare regolarmente la partita non sarà presente sugli spalti. Non c'è niente da festeggiare dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione".

Questo il post Instagram con il quale viene annunciato che i club della Curva Fiesole non saranno presenti domani sera allo stadio Artemio Franchi, per la partita Fiorentina-Juventus.

"La tragedia che ha colpito la nostra città avrà conseguenze a lungo termine - proseguono i tifosi della Fiorentina -, per questo avevamo chiesto il rinvio, per rispetto verso chi soffre, per concentrare le energie in maniera propositiva, per non lasciare nessuno indietro. Ma sapevamo di non aspettarci nulla di diverso da chi ha rovinato il mondo del pallone pensando solo a racimolare quattro spiccioli".

Il post, infine, informa che trecento tifosi viola hanno lavorato oggi nella zona di Campo Bisenzio al fianco di volontari. "La zona era interamente abbandonata dalle istituzioni dello Stato" accusano i supporter gigliati.