Il maltempo non ferma Lucca Comics, evento in sicurezza

La terza giornata dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games è stata complicata dal maltempo e in particolare vento a forti raffiche che – come da previsioni meteo – ha interessato la città facendo salire l’attenzione del Centro gestione evento al Centro operativo della protezione civile. A scopo precauzionale in mattinata è stata firmata un’ordinanza per chiudere alcuni settori delle Mura urbane, considerate le zone dove - per la grandezza e possibile fragilità degli alberi più vecchi - potevano verificarsi distacchi di rami, sono stati chiusi anche settori dove sono caduti due esemplari. In particolare sono stati chiusi fino alle ore 20:00 i baluardi S. Regolo, La Libertà e San Salvatore e le cortine fra Porta San Donato e baluardo San Donato, Caffè delle Mura e Baluardo San Colombano. Per i medesimi motivi è stato chiuso anche l’Orto botanico. Il Centro di gestione evento ha analizzato tutti gli scenari possibili per garantire la sicurezza nella giornata di oggi e per i prossimi due giorni.

La situazione più critica è stata quella della ferrovia. L’alluvione a Campi Bisenzio ha determinato già nella serata di ieri l’interruzione della linea Firenze – Pistoia che sarà ripristinata solo entro le ore 12:00 di oggi. La situazione si è aggravata nella mattinata di oggi con la caduta alberi sulle linee Lucca-Pisa e Lucca Viareggio, fatto che ha causato l’isolamento ferroviario di Lucca per due ore. Nonostante tutto questo sono arrivati in stazione entro il primo pomeriggio oltre 10300 persone. Per oggi, sabato 4 novembre sono attese in stazione oltre 20mila persone.

Dopo la nottata di sopralluoghi ai ponti di Monte San Quirico, Ponte San Pietro, e corsi d’acqua dell’Oltreserchio, il personale della protezione civile comunale nella mattinata e nel pomeriggio ha effettuato su tutto il territorio comunale circa 25 fra verifiche e interventi che si assommano a 50 interventi dei Vigili del Fuoco. Per info e segnalazioni 0583 409061

