Maltempo a Quarrata, arriva la Colonna Mobile Regionale dal Lazio

Continuano senza sosta le operazioni di ripulitura dal fango e dall’acqua nella città di Quarrata. In giornata è previsto l’arrivo della Colonna Mobile Regionale dal Lazio, circa un centinaio di persone, in supporto a tutte le operazioni di messa in sicurezza che volontari e Protezione Civile stanno portando avanti senza tregua dalla giornata tragica di giovedì 2 novembre.

La Colonna Mobile sarà di stanza in piazza Aldo Moro, l’amministrazione comunale ha adibito i locali della palestra di via Torino e della palestra di via Santonuovo come appoggio per la notte. Il problema principale di gran parte della città è ancora la mancanza di acqua. Il sindaco Romiti ha chiesto a Publiacqua la disponibilità per 1 autobotte alla Coop, in piazza don Puglisi, 1 a Catena, nella piazza della chiesa, e 2/3 in piazza Risorgimento. Al momento la certezza è che verrà messa una cisterna in Piazza Risorgimento.

Ancora chiuse per allagamenti e smottamenti le seguenti strade del territorio: Via Nuova, sulla Statale la rotatoria di via Firenze in direzione Seano e Prato, via Repubblica, via Montalbano all’intersezione di via Torino/via Europa, via Roma all’intersezione con via Corrrado da Montemagno, e piazza Aldo Moro.

Zone Rimaggio e La Rita: probabile rottura in area boschiva che non consente l’arrivo dell’acqua nonostante il locale sollevamento stia funzionando regolarmente.

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa