Maltempo, la situazione di Santa Maria a Monte

Il Comune di Santa Maria a Monte sta intervenendo in modo costante sulle situazioni di criticità, anche attraverso la richiesta di intervento della protezione civile regionale con mezzi speciali per liberare le strade e la rimozione di frane ed alberi.

Il sindaco Manuela Del Grande, in prima persona, già dalla serata di giovedì corso ha effettuato sopralluoghi su tutto il territorio e sulle situazioni dove vi sono maggiori criticità. Sono intervenuti costantemente i tecnici comunali e il personale della polizia Municipale. Inoltre ha partecipato ai tavoli della Prefettura e della Regione e Provincia convocato anche nella mattinata odierna, al fine di aggiornare la situazione del Comune di Santa Maria a Monte .

Ad oggi il Comune sta lavorando su tutti gli edifici scolastici impegnato con ditte di manutenzione e pulizie, in modo tale da poter garantire la riapertura di tutti i plessi scolastici nella giornata di lunedì 6 Novembre 2023.

Sul sito del Comune sono state comunicate le criticità e rispetto a queste: via Pregiuntino è in fase di riapertura, che avverrà nella giornata odierna, via San Michele SP25 aperta

Rimangono chiuse: via Costa, dove è costantemente monitorata la situazione del versante, via Repubblica ( via Cimitero Montecalvoli a via Pentolaio) dove è in corso di pianificazione di un intervento di ripristino viabilità e via Lungomonte (via Primo Maggio fino a incrocio via Usciana), dove dalla serata del 2 novembre sono in corso i lavori di ripristino e messa in sicurezza di tutto il tratto stradale.

Si invitano i cittadini, nel caso di ulteriori situazioni, di darne comunicazione e si ricorda alla popolazione, che prima di sistemare, pulire i danni alle proprie abitazioni o spostare i veicoli eventualmente danneggiati di fare fotografie per certificare i danni subiti. L’ente darà comunicazione degli aggiornamenti da parte della Regione Toscana relativamente alle procedure da attivare da parte dei privati.

Si ricorda ai cittadini, che sono stati attivati due punti di raccolta per il conferimento dei rifiuti: il parcheggio antistante il campo sportivo comunale in località Ponticelli (via Usciana 51) e il parcheggio antistante il campo sportivo comunale nella frazione di Montecalvoli (Piazza Sisto Marinai).

Tutti i cittadini, con mezzo proprio, possono recarsi in una delle due zone individuate e conferire il materiale all’interno delle aree opportunamente transennate. Coloro che sono impossibilitati a spostarsi con un mezzo proprio possono segnalare la criticità agli uffici comunali competenti, che provvederanno a stilare un’apposita lista di indirizzi. Quest’ultima sarà trasmessa a Geofor per attivare un ritiro porta a porta.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa