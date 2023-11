Maltempo Toscana, terzo giorno di soccorsi: il punto

Terzo giorno di interventi a causa del nubifragio che ha colpito le province di Firenze, Prato, Pistoia. Vediamo il punto della situazione.

I comuni ancora in difficoltà sono: Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Prato, frazione di Figline.

Le idrovore sono in funzione a Campi Bisenzio, Seano, Poggio a Caiano, Quarrata, Montemurlo e sono previsti ulteriori rinforzi di squadre per assistere la popolazione. A Seano l'impianto idrico è allagato e non funzionante.

Si cercano ancora un 69enne a Campi Bisenzio e un 84enne a Prato. Le vittime sono a quota 6.

I vigili del fuoco informano che sono al momento 2.500 gli interventi fatti, 570 i vigili del fuoco in azione con 150 automezzi. Per tutta la notte le squadre sono state impegnate nella ricerca di persone disperse, assistenza alla popolazione in difficoltà, operazioni di prosciugamento con moduli ad alto e medio pompaggio. Dei 2.500 interventi svolti, più di 140 le operazioni di soccorso effettuate.

A sostegno della protezione civile locale e degli enti di soccorso, giungeranno anche la colonna mobile del dipartimento nazionale di Protezione civile e delle altre Regioni, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Marche, Umbria e Lazio.

Alle 11 è prevista una conferenza stampa a Firenze con il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Eugenio Giani.

Qui il punto di ieri sull'Empolese Valdelsa e sulla Toscana.

Il calcio si ferma per un minuto

In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi). Le squadre toscane in gara per la Serie A saranno l'Empoli, in trasfertaa Frosinone, e la Fiorentina che ospita la Juventus. Proprio in merito a questo match, gli ultras della Curva Fiesole hanno chiesto di non giocare la partita per rispetto delle popolazioni alluvionate e delle famiglie delle vittime.

Anche il mondo dei motori sta rinunciando all'appuntamento del Rally di Scandicci, come la scuderia Art-Motorsport e i suoi piloti che sono di stanza a Lamporecchio e Larciano.

Il lavoro del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

A lavoro in varie parti del territorio colpito dalle alluvioni i tecnici, gli operatori e i mezzi consortili in coordinamento con i colleghi che presso la sede di Viale della Toscana stanno raccogliendo le segnalazioni, mantenendo i rapporti con il Genio Civile della Regione Toscane e le Amministrazioni Comunali e organizzando gli interventi secondo un ordine di priorità di tipo tecnico-idraulico, anche alla luce del probabile passaggio di una nuova perturbazione, sugli stessi territori già colpiti, nel corso della prossima nottata.

L’impegno di oggi si concentrerà principalmente sulle seguenti operazioni:

svuotare le casse di espansione di Case Carlesi, Cassa Olmi, delle Vanne e le aree a monte di Ponte alle Vanne

a Quarrata per completare il lavoro di ricucitura sulla rotta arginale del T. Stella in località La Costaglia/La Catena, per stabilizzare una erosione arginale sempre sul T. Stella in destra idraulica in zona Casini, sul T. Fermulla per ripulire l’alveo e il sistema di bocca tarata e infine per la verifica e la chiusura di alcuni fontanazzi, ovvero delle forature arginali, individuati sul T. Senice;

a Seano tra Carmignano e Poggio a Caiano sul T. Furba per rinforzare diversi tratti di argini danneggiati o provvedere al posizionamento delle telonature di emergenza che arrestino momentaneamente le erosioni;

a Calenzano per la ricucitura di una rotta arginale sul Marinella di Travalle e sulla Gora del Ciliegio per la ricucitura di una rotta arginale a Prato Est;

A lavoro anche sul Rio di Castelnuovo (Serravalle Pistoiese) e sul Fosso del Melarancio (Sesto Fiorentino)

In rapporto con l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio si opererà a Vaiano recandosi con una idrovora mobile consortile.

Il lavoro di Enel: sono 9mila i clienti senza corrente elettrica, 6mila di questi tra la provincia di Prato e Campi

Prosegue l’impegno costante per fronteggiare l’ondata di maltempo che si è abbattuta nel centro e nord della penisola, interessando prevalentemente la regione Toscana. Questa mattina, grazie alle riparazioni effettuate e ai gruppi elettrogeni installati (circa 70 in totale quelli già movimentati) il numero di clienti disalimentati è sceso a circa 9.000, di cui oltre 6mila tra Prato e provincia (Prato, Montemurlo, Cantagallo, Vaiano e Vernio) e Campi Bisenzio in aree allagate, di frana e ancora difficilmente accessibili.

Per fronteggiare le conseguenze dei blackout, è attivo un contingente di 550 persone tra personale interno e di impresa, compresa una task force di 80 persone provenienti da altre regioni. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, sta rialimentando le utenze residenziali ancora senza elettricità, con i lavori che proseguiranno costantemente fino al completo ripristino del servizio elettrico anche per le restanti forniture sparse, per le quali sono previsti interventi puntuali.

Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile regionale. E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sito web dell’azienda.

Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E- Distribuzione.

L'allarme dalle campagne

Allerta rossa nelle campagne dove la nuova perturbazione, attesa per il pomeriggio, fa paura. All’indomani del passaggio della tempesta Ciaran sulla Toscana che ha allagato centinaia di ettari di terreni e vivai, scoperchiato tetti di stalle, fienili e serre, spezzato alberi da frutto e olivi e reso inaccessibili strade e vie poderali, c’è molta preoccupazione tra gli agricoltori. L’acqua esondata dai corsi d’acqua e dai torrenti ha inondato anche magazzini pieni di semi e concimi e cancellato alcune vie di accesso alle aziende agricole. A dirlo è Coldiretti Toscana secondo cui le aziende interessate dalla potente ondata di maltempo sono centinaia nelle province interessate.

“Siamo in stato di allerta massima. – spiega Letizia Cesani, Presidente Coldiretti Toscana – La nuova perturbazione spaventa soprattutto in quelle aree dove l’acqua non è ancora defluita ed i corsi d’acqua hanno rotto gli argini. E’ una corsa contro il tempo. Le aziende sono impegnate nel liberare le strade dai detriti, spalare il fango, salvare il salvabile. I danni alle strutture, in particolare vivai, serre, magazzini, fienili, fattori produttivi come concimi, semi, sono pesanti; come sono da valutare i danni a centinaia di ettari terreni sommersi da acqua e fango già seminati a cereali e favino così come nei vivai. I nostri uffici sono impegnati nel contattare le aziende e nel fornire tutta l’assistenza necessaria. Il consiglio è di documentare con video e foto i danni subiti in vista anche di eventuali risarcimenti”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO