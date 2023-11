Maltempo Vinci e Cerreto Guidi, famiglie ancora isolate e fango in strada

Stabbia, Cerreto Guidi

(foto gonews.it)

La Protezione civile comunale, con l'ausilio della Protezione civile dell'Unione dei comuni, della Città metropolitana, della Regione e di molti volontari, sta lavorando per risolvere i problemi legati agli allagamenti e smottamenti, cercando di aiutare le persone interessate dagli eventi di questi giorni.

Ci sono tantissime squadre con le idrovore, che stanno pulendo con autospurghi in modo da togliere il fango. Le zone interessate sono ancora via Bercilli, via Gramsci e via Francesca.

Considerando le previsioni di questa sera, si raccomanda ogni cittadino di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e, per quanto possibile, di mettere in sicurezza le persone con particolare riferimento a quelle con fragilità.

Si ricorda che il COC è sempre operativo presso la scuola primaria di Stabbia.

Vinci

Continuano gli interventi sulle strade collinari per ripristinare la viabilità nelle zone isolate. Al momento gli interventi sono concentrati su via di Gremigneto ed in località Virle. In queste due località ci sono le ultime famiglie rimaste isolate da giovedì sera.

"Con molta probabilità non riusciremo a ripristinare la normale percorrenza entro la giornata in Via di Gremigneto e pertanto stiamo continuando a prestare assistenza alle famiglie isolate. Gli interventi da effettuare sono ancora tanti e pertanto è necessario procedere sulla base di una scala di priorità. Si chiede la collaborazione dei cittadini nel comprendere che non tutte le richieste possono essere soddisfatte nell’immediatezza", commenta il sindaco Giuseppe Torchia.

Si ricorda che per ogni necessità è possibile contattare il numero del COC, che è il seguente: 0571933295.