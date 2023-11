Ruba superalcolici al supermercato di Pontedera, denunciato ed espulso 34enne

Aveva tentato di rubare dei superalcolici da un supermercato di Pontedera giovedì scorso e nel tentare la fuga ha strattonato il cliente che lo aveva scoperto e il direttore del negozio. Un 34enne senegalese, irregolare in Italia e con precedenti, è stato denunciato dalla polizia. Gli uomini del commissariato lo hanno poi perquisito e addosso aveva della marijuana. L'uomo inoltre era in stato di ubriachezza: è stato denunciato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti , resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e tentato furto. A causa delle avverse condizioni atmosferiche è stato trattenuto presso il Commissariato ed è stato espulso coattivamente dal territorio nazionale con accompagnamento coattivo al Centro di Permanenza Temporanea di Bari dove è giunto nella tarda notte.