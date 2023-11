Rubano in un magazzino, arrestati in flagrante due giovani a Firenze

Arrestati due marocchini di 22 e 36 anni, senza fissa dimora e noti alle forze dell'ordine, per il furto in un magazzino in via Taddea a Firenze. I carabinieri del Norm di Firenze li hanno colti in flagrante mentre uscivano dal deposito di articoli di pelletteria di un ambulante al mercato centrale. Il 22enne, dal volto coperto, usciva dal portone con del materiale di carpenteria risultato rubato. Il complice 36enne ha tentato invece di nascondersi sul soppalco del locale. Addosso aveva una torcia e un anello in oro, anche questo rubato.