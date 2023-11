"Suo figlio ha investito un pedone, mi dia i gioielli": truffate due anziane a Firenze

Falso carabiniere e finto avvocato truffano due anziane fiorentine e scappano con gioielli e denaro.

I colpi sono stati messi a segno ieri mattina nel quartiere Isolotto e presentano lo stesso modus operandi. Il primo è avvenuto intorno alle 10, quando una donna di 89 anni ha ricevuto la telefonata da un sedicente carabiniere che la invitava a consegnare a un avvocato 8mila euro per far rilasciare il figlio trattenuto in caserma per aver investito un pedone. L'anziana ha spiegato di non avere il denaro, ma si è fatta convincere dal falso carabiniere a consegnare alcuni gioielli a un complice del truffatore, presentatosi a casa della donna poco dopo. Il truffatore si è spacciato per il legale del figlio e si è fatto dare 200 euro oltre alle fedi nuziali, alcuni bracciali e una collana d'oro e un orologio del valore complessivo di 1500 euro.

L'altra truffa è scattata intorno alle 13 ai danni di una 85enne. Un uomo ha bussato alla porta dell'anziana spacciandosi per carabiniere e l'ha invitata a consegnare denaro per far rilasciare il figlio che alla guida di una vettura aveva investito un pedone. La pensionata, spaventata ha così dato all'uomo 180 euro oltre a bracciali, spille e monete in oro.