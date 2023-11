Tnt Empoli organizza il meeting Azzurrissimo alla piscina di Serravalle

Per consuetudine il meeting nazionale 'Azzurrissimo' inaugura la stagione agonistica del Tnt Empoli. La 17a edizione, organizzata come le precedenti dal club biancazzurro, si svolgerà domenica 5 novembre 2023 presso la piscina coperta comunale, in vasca di 6 corsie da 25 metri ciascuna, nel parco di Serravalle. Alle gare prenderanno parte le categorie 'Esordienti A'; 'Ragazzi' e 'Unica' (Junior+Cadetti+Seniores): il Trofeo verrà assegnato alla società che avrà realizzato il punteggio più alto in classifica, grazie ai risultati ottenuti da tutti i portacolori. La manifestazione inizierà alle 9 con tale scaletta: 50 stile femmine/maschi; 50 rana f./m.; 100 dorso f./m.; 100 farfalla f./m.; 200 stile f./m.; 200 rana f./m. La sessione pomeridiana comincerà alle 15.30 in quest'ordine: 100 misti f./m.; 50 farfalla f./m.; 50 dorso f./m.; 100 stile f./m.; 100 rana f./m.; 200 farfalla f./m.; 200 dorso f./m.; 200 misti f./m. Insieme ai giovani appartenenti a squadre toscane e di altre regioni, saranno al via molti atleti locali. Salvo variazioni, scenderanno in acqua 12 nuotatrici: Chiara Russetti, Caterina Fabiani, Ginevra Lavezzo, Lucia Russetti, Carlotta Caruso, Giuditta Pagli, Ginevra Barnini, Melania Doccini, Anita Savino, Vittoria Giovannetti, Lavinia Savino e Arianna Nucci.

Anche i nuotatori formerebbero una dozzina: Pietro Testi, Domenico Cassiano, Sirio Bartalucci, Gabriele Pagliai, Marco Buti, Stefano Borzellino, Daniele Toni, Pietro Testi, Andrea Leonardo Doccini, Mattia Firenzuoli, Leonardo Mancini e Andrea Nania.

Intanto, alla rassegna nazionale 'Città di Firenze', la fucecchiese Linda Caponi, (classe 1998) tesserata per i Carabinieri, tornata ad allenarsi con Giovanni Pistelli, presidente - d.t. del T.N.T. Empoli, ha conquistato due medaglie: 'argento' negli 800 e 'bronzo' sui 400 stile libero con interessanti riscontri cronometrici.

