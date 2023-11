Emergenza maltempo, Confartigianato richede alle imprese edili la disponibilità di pompe idrovore

Confartigianato Imprese Toscana richiede urgentemente alle imprese edili la disponibilità di pompe idrovore con motore a scoppio. In molti territori colpiti dall’alluvione permangono criticità urgenti in abitazioni ed imprese che non riescono a far defluire l'acqua dai locali. “Con spirito di servizio e solidarietà siamo a richiedere agli imprenditori edili e a chi può di dare una mano. Purtroppo, può accadere che qualche famiglia non sappia come contattare professionisti del settore, che possano dare loro una mano, oppure che quelli contattati abbiano posto condizioni assolutamente fuori luogo per il momento che stiamo vivendo” afferma Giordano Cerofolini presidente di Confartigianato Toscana Edilizia. “Chiediamo a chi può di indicare la propria disponibilità mettendosi in contatto con i nostri riferimenti indicati in fondo a questa nota. Segnaleremo i nominativi alla Protezione Civile che coordina le operazioni di soccorso”, conclude Giordano Cerofolini.

Riferimenti da contattare:

Confartigianato Firenze - Renzo Nibbi 055 7326939 Email rnibbi@confartigianatofirenze.it

Confartigianato Prato - Stefano Chini 0574 5177801 Email s.chini@prato.confartigianato.it

Coordinamento Regionale Confartigianato Edilizia Elena Bucefari 0575 314272

elena.bucefari@artigianiarezzo.it