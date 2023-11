Emergenza maltempo, Confindustria: "Moratoria ai crediti delle imprese colpite dal disastro"

Come sempre in circostanze di particolare rilevanza, nel rapporto con le istituzioni centrali il sistema confindustriale può contare anche sul sostegno di Confindustria nazionale. Riceviamo da Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, la seguente nota:

"Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie che hanno sofferto con la perdita della vita dei loro cari nell’alluvione, e la mia totale solidarietà a Confindustria Toscana e Confindustria Toscana Nord per il disastro che ha colpito aree ad altissima intensità d’impresa e industria. In pieno accordo con i loro presidenti Maurizio Bigazzi e Daniele Matteini, come delegato nazionale di Confindustria alle questioni del credito ho subito sollecitato l’attivazione del protocollo esistente tra ABI e Protezione Civile per l’immediata applicazione del regime di moratoria ai crediti delle imprese colpite dal disastro, e attive nelle aree cui il governo ha esteso lo stato di emergenza per le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Livorno. ABI ha immediatamente manifestato la sua piena disponibilità. Oltre i primissimi aiuti stanziati dal governo, occorre ora una rapida ricognizione dei rilevantissimi danni, per coadiuvare un’azione condivisa per scongiurare i ritardi di pochi mesi fa in Romagna. Riprendere il lavoro per riprendere la vita."