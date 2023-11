In casa nasconde una pistola semiautomatica e cartucce: denunciato un uomo

Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio a livello provinciale, i carabinieri di Pisa hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso un individuo nella zona di Pontedera, durante la quale hanno scoperto una pistola semiautomatica calibro 9x19 perfettamente funzionante e 47 cartucce dello stesso calibro nascoste sotto un mobile nella lavanderia dell'abitazione. Sono in corso indagini per risalire all'origine illegale della pistola e delle munizioni. L'uomo è stato segnalato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e munizioni.

I militari hanno anche arrestato un individuo nell'hinterland di Pisa che era già sottoposto agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso all'esterno della propria abitazione senza giustificato motivo. Questo ha comportato un ulteriore arresto per evasione, con il ripristino degli arresti domiciliari disposto dall'Autorità Giudiziaria dopo una procedura giudiziaria rapida.

Queste operazioni sono parte dell'impegno quotidiano dei Carabinieri per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica su tutto il territorio.