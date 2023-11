Maltempo, duro sfogo del sindaco di Carmignano: "Senza acqua potabile, allagamenti irrisolti. Noi lasciati da soli"

"Adesso basta. Ho deciso dopo una lunga riflessione di condividere questo video. Sono stufo di vedere i sindaci come me, ma come tanti altri, lasciati da soli a prendere i calci *** dalle persone per responsabilità che non sono proprie". È questo il duro sfogo del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti pubblicato ieri sui suoi profili social in cui denuncia di essere stato lasciato da solo nella gestione del post-emergenza maltempo.

"Abbiamo migliaia di persone sul nostro territorio - continua il sindaco - che non hanno acqua potabile, e io chiedo a Publiacqua di intervenire con urgenza per risolvere una situazione così grave. Poi c'è un problema di pompe idrovore: abbiamo allagate tutta la zona di via Statale, della zona del Figarello, la zona di Bocca di Stella. Il Comune di Carmignano non ha le idrovore capaci di risolvere quella situazione di melma e di fango che c'è sul nostro territorio".

"Sono stufo di una politica che da una parte fa i video, fa i tweet, che si fa bella, ma dall'altra non riesce a dare delle risposte ai cittadini e lascia i propri sindaci, i rappresentanti delle comunità, da soli. Quindi il mio appello a tutti i cittadini, a tutti i nostri cittadini è da una parte mobilitiamoci in tanti, come avete fatto in questi giorni, con tanto impegno civile a sostegno dei propri vicini, dei propri amici, dei propri parenti, ma mobilitiamoci anche per chiedere allo Stato, alla Regione, a Pubblicacqua di dare quelle risposte che noi a Carmignano dobbiamo avere in tutti i modi. Perché io sono stufo di essere lasciato a solo. E badate bene, qui da solo non è lasciato il sindaco di Carmignano, qui da soli sono lasciati i carmignanesi", conclude il sindaco.