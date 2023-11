Maltempo, la Uisp Firenze avvia una raccolta di materiali sportivi

Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un evento climatico catastrofico che ha messo in ginocchio una larga fetta di territorio della Città Metropolitana di Firenze. Molte abitazioni, attività commerciali, strutture sportive sono state colpite da una grande alluvione che in poche ore ha sommerso un vasto territorio mettendo a dura prova tutti i cittadini che lo abitano. Tra questi anche gli sportivi.

Ci sono stati anche diverse (troppe), persone scomparse. Ci immaginiamo che adesso le risorse che saranno messe in campo troveranno applicazione negli ambiti più importanti della vita di ognuno. Ma lo sport è parte essenziale della vita di ognuno. Sicuramente ragazze e ragazzi hanno perso le loro attrezzature sportive e con esse, purtroppo, anche la possibilità di ricominciare a fare attività sportiva non appena sarà passata l'emergenza.

La Giunta della Uisp di Firenze presieduta da Marco Ceccantini ha deciso di impegnarsi per fare in modo che almeno le necessità legate all'abbigliamento sportivo possano essere soddisfatte. Per questo attiviamo una raccolta di materiali: scarpe, calzettoni, pantaloncini, magliette, tute, borse, zaini e tutto ciò che può essere utile per riprendere l'attività sportiva e motoria appena sarà finita questa fase emergenziale.

Sarà un contributo per provare a tornare il più velocemente possibile alla normalità.

I materiali potranno essere portati presso la Delegazione Uisp Peretola presso l'impianto Niccolò Galli-La Trave che si trova in via dè Vespucci a Firenze (zona via Baracca) in orario 8.30-18.30 dal lunedì al venerdì. I materiali dovranno essere puliti (possibilmente nuovi) ed insacchettati per taglia. Successivamente quanto raccolto sarà distribuito alle società sportive del territorio interessato. Ringraziamo tutti i cittadini che vorranno partecipare a questa raccolta e che dimostreranno ancora una volta come lo sport è inclusione, socializzazione, integrazione e mutualità.

Fonte: Ufficio Stampa