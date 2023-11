Maltempo Toscana: diocesi di Pistoia e Caritas diocesana lanciano una raccolta fondi

Le raccolte da devolvere a favore delle popolazioni sfollate e l'attivazione di un conto corrente per le donazioni in denaro attraverso Caritas Pistoia. Queste alcune delle azioni di sostegno che la Diocesi di Pistoia ha attivato in queste ore a favore delle migliaia di famiglie coinvolte dalle esondazioni del 2 novembre.

"Ci siamo coordinati con la Caritas diocesana per individuare una doppia linea di sostegno immediato alle famiglie - sottolinea il Vescovo di Pistoia, Mons. Fausto Tardelli - Da un lato, anche attraverso le parrocchie del territorio, stiamo predisponendo dei locali per poter accogliere le famiglie sfollate. Contemporaneamente, assieme alla Caritas, abbiamo attivato un iban dove la cittadinanza potrà fare una donazione in denaro indicando come causale "Sostegno alla popolazione alluvionata Diocesi Pistoia"; inoltre il prossimo 19 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, abbiamo deciso di donare la raccolta a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione. Dei gesti concreti di sostegno per supportare le tante persone colpite in questi giorni da dolore e sofferenza".