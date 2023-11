Volano sedie fuori dal locale a Empoli, rissa durante l'allerta meteo

Una decina di persone è rimasta coinvolta in una rissa avvenuta all'esterno di un pub nei pressi della stazione di Empoli. I fatti, avvenuti ieri sera, sono stati ripresi da un cittadino e pubblicati sui social network. Nel video si vede diversi ragazzi che si scagliano violentemente contro una persona, visibilmente agitata, utilizzando le sedie del locale come arma. Il ragazzo viene ripetutamente colpito con sedie di plastica e di legno, pugni schiaffi e calci.

Molti utenti sui social hanno evidenziato come tutto ciò sia avvenuto durante l'allerta meteo, in un contesto di criticità e durante la quale gli amministratori avevano consigliato di stare a casa.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i carabinieri, ma arrivati sul posto la rissa era terminata e non è stato possibile ricostruire l'accaduto. Da quanto appreso non ci sarebbero denunce, né segnalazioni dal pronto soccorso. Al momento non sono chiare le motivazioni delal rissa. Si indaga sulla vicenda.

Qualche settimana fa nel medesimo locale un cliente era entrato brandendo una mazza da baseball e sbattendola sul bancone, creando paura tra i presenti. L'uomo si è poi allontanato.