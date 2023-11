Riportiamo di seguito l'interpellanza dei gruppi di opposizione a San Miniato sull'APSP Del Campana Guazzesi:

Premesso che:

1)-è apparsa sugli organi di informazione locali una presa di posizione del reggente della Funzione Pubblica CISL regionale Mauro Giuliattini;

2)-tale dichiarazione esprime un giudizio estremamente critico sulla vicenda dell'esternalizzazione del rapporto di lavoro di 5 dipendenti dell'APSP, vicenda già da noi sollevata all'attenzione del Consiglio Comunale con una precedente interpellanza, definendo l'accaduto un “colpo di mano” con cui si trasforma “già da ora la natura e il contratto di lavoro dei dipendenti. Un passaggio che la Fp-Cisl sta valutando anche da un punto di vista legale”;

3)-tale dichiarazione è inserita nel contesto di una polemica contro “la proposta regionale di trasformare le ASP in Fondazioni, in quanto questo snatura la funzione e la missione che è parte integrante del sistema sociosanitario regionale”; afferma che “i dipendenti delle 33 ASP toscane corrono il rischio di vedere trasformata la natura del proprio rapporto di lavoro e in particolare di vederlo peggiorato dal punto di vista economico, con gravi contraccolpi sia salariali che previdenziali”; ribadisce che “non si risanano i conti delle ASP declassando gli stipendi de loro dipendenti, non si fa cassa con i salari dei lavoratori”;

Considerato che

1)-la trasformazione della natura della Casa di Riposo Del Campana Guazzesi da Azienda Pubblica di Servizi alla Persona a Fondazione, ove venisse confermata la convinzione espressa dal dirigente CISL sul carattere propedeutico rispetto a tale evoluzione istituzionale della vicenda dell'esternalizzazione (esternalizzazione su cui per altro ha espresso ferma contrarietà anche la Funzione Pubblica CGIL di Pisa), contraddirebbe la natura pubblica dell'azienda di servizio;

2)-tale natura pubblica è invece stata unanimemente riaffermata in tutte le sedi di confronto che si sono tenute nel corso della lunga discussione sul percorso di risanamento finanziario della RSA, ed è recepita nella mozione approvata a maggioranza da questo Consiglio Comunale nella seduta del 17 marzo 2023, che definisce “priorità dell'Amministrazione Comunale mantenere la gestione pubblica della casa di riposo, che ha fin qui garantito una qualità del servizio che ha determinato

risultati di grande rilievo nel confronto con la situazione regionale e nazionale nei mesi dell'emergenza COVID”;

Interpella il Sindaco e la Giunta per sapere;

1)-quale sia il punto attuale sulle proposte regionali di trasformazione delle APSP toscane in Fondazioni; quale sia il parere in merito dell'Amministrazione Comunale, se si sia mai discusso, in sedi pubbliche o in contatti interistituzionali, di un'evoluzione in quella direzione della natura istituzionale dell'APSP Del Campana Guazzesi;

2)-se non si ritenga necessario e urgente convocare una riunione della Commissione consiliare competente col Consiglio di Amministrazione neoinsediato dell'APSP per fare il punto della situazione sul processo di risanamento ed esprimere un orientamento chiaro in merito a questa discussione.

Manola Guazzini-Lista Civica CambiaMenti

Roberto Ferraro-Lega Salvini Premier

Michele Altini-Forza Italia