Mancanza d'acqua ad Artimino, al lavoro i tecnici

Informiamo i cittadini del Comune di Carmignano che, in merito ai problemi di approvvigionamento ad Artimino, i nostri operatori sono intervenuti per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto locale che è tornato in esercizio. In serata sarà eseguito anche un intervento su una perdita individuata in via Cinque Martiri. Il conseguente riempimento del locale serbatoio nel corso delle ore notturne porterà, salvo problemi tecnici, la situazione a normalizzarsi.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi guasti stanno creando loro.