Alluvione, bus gratis per la Piana fiorentina per tutto novembre

Le linee di Autolinee Toscane 30, 35, 67, 75, 86, 87 e 303 siano gratuite per tutto il mese di novembre per aiutare i tanti volontari che si recano sui luoghi colpiti dall’alluvione e i residenti che sono stati danneggiati dall’evento. È quanto chiede una risoluzione proposta dal capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, sottoscritta da tutti gli altri capigruppo presenti in aula e approvata all’unanimità nella seduta di oggi del Consiglio comunale.

L’atto invita il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “ad attivarsi presso Autolinee Toscane per rendere gratuito il trasporto sulle linee 30, 35, 67, 75, 86, 87 e 303” e “ad attivarsi presso Autolinee Toscane per rendere gratuito il trasporto del mondo del volontariato per raggiungere i punti di raccolta istituiti dalla Protezione Civile per il mese in corso”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa