Alluvione, capitan Biraghi della Fiorentina fotograto a spalare il fango a Campi Bisenzio

Anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi non si è sottratto all'impegno da volontario per spalare il fango a Campi Bisenzio, il comune fiorentino più colpito dall'alluvione del 2 e 3 novembre scorso. La foto (credit @nicco_nesti su Instagram) ritrae Biraghi armato di guanti e stivali a rimuovere il fango.

Il tema dell'intervento nell'alluvione è stato molto sentito in ambito calcistico. Gli ultras della Curva Fiesole hanno boicottato la partecipazione a Fiorentina-Juventus, dopo la decisione di giocare ugualmente la partita. Gli stessi ultras in 300 sono giunti a dare una mano da Firenze alle zone alluvionate. Lo stesso ha fatto il capitano viola, senza mettersi in mostra, ma con la voglia di dare una mano.