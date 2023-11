Alluvione, il lavoro della Vab Limite nell'Empolese

Il lavoro inarrestabile dei volontari ha permesso di intervenire con prontezza nelle situazioni di emergenza dopo l'alluvione del 2 novembre scorso. La Vab Limite si è attivata subito durante l'allerta meteo colore arancio.

"Abbiamo ricevuto molte chiamate per richieste d'intervento tra cui nel comune di Capraia e Limite dove si sono avuti vari allagamenti di abitazioni, scantinati e anche della sede stradale, smottamenti, caduta di alberi e tracimazione di alcuni fossi secondari il tutto dovuto all'enorme quantità di pioggia caduta in pochissimo tempo", commenta il responsabile Protezione civile della sezione Vab.

"Sempre a Limite si è verificato anche il crollo di un ponticino che permette l'attraversamento di un Rio, il quale si trova nella parte finale proprio vicino allo sbocco. E' stato messo subito in sicurezza tramite transennatura dell'area interessata visto la pericolosità che presentava.

Tutte queste criticità sono state gestite grazie all'intervento della locale sezione che ha messo in campo diverse squadre con uomini e mezzi dai primi minuti dell'emergenza fino al ripristino di ogni evento.

Per far fronte a questa emergenza sono state messi a disposizione tutti i mezzi e le attrezzature necessarie come idrovore di varia portata, pale meccaniche moduli per lavaggio della sede stradale dal fango, varia attrezzatura manuale ed altro ancora che si sia reso necessario per il ripristino delle varie situazioni.

Il lavoro è andato avanti ininterrottamente fino alla giornata di domenica 5 novembre. I vari interventi sono stati di volta in volta concordati con l'amministrazione comunale.

Nel frattempo da sabato abbiamo visto impegnato a rotazione anche squadre nel comune di Cerreto Guidi con precisione nella frazione di Stabbia dove anche li purtroppo ci sono stati non pochi disagi. Qui le squadre lavoreranno ancora fino a che ce ne sia richiesta da parte degli enti competenti .

Questo vale anche da ringraziamento a tutti i volontari intervenuti. Fin dal primo giorno,i quali hanno reso e stanno rendendo tutt'ora possibile il fronteggiare di quest'emergenza molto complessa".