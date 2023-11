Alluvione, sopralluogo Lega a Pontedera: "Risposta dello Stato tempestiva"

Il deputato Andrea Barabotti e il consigliere comunale Domenico Pandolfi, esponenti della Lega, hanno compiuto un sopralluogo a Pontedera questa mattina, allo scopo di valutare l'entità dei danni subiti dai cittadini e dai commercianti a seguito dell'alluvione che ha devastato il territorio.

Nel corso dell'incontro con alcuni residenti e commercianti, il parlamentare toscano Barabotti ha affermato: "La risposta dello Stato è stata tempestiva. Dopo aver garantito interventi di somma urgenza attraverso i 5 milioni di euro messi a disposizione, verranno stanziati ulteriori fondi per assicurare la sicurezza delle zone colpite, iniziando dalle strade, infrastrutture e dalle reti elettriche e di telecomunicazione. In una fase successiva, lo Stato provvederà agli indennizzi per i danni subiti da cittadini e imprese. La presenza dello Stato in questo momento critico è tangibile e costante".

Il consigliere Pandolfi ha ribadito la fondamentale importanza del legame tra istituzioni e cittadinanza: "Solo lavorando insieme potremo superare questa difficile prova. L'unione e la determinazione della comunità di Pontedera sono un esempio di resilienza".

Sia Barabotti che Pandolfi manifestano la loro profonda solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie coinvolte, con l'impegno di operare incessantemente per un pronto ritorno alla normalità.

Fonte: Lega Pontedera