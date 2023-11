Ancora spaccate a Firenze, furti in due negozi del centro nel fine settimana

Due spaccate ai danni di negozi nel centro di Firenze nel fine settimana appena trascorso. Gli ennesimi furti, nella notte tra sabato e domenica, sono avvenuti in via della Scala in zona stazione e in borgo Ognissanti. Secondo quanto ricostruito, nel primo caso i malviventi hanno mandato in frantumi la vetrata di un'enoteca con un tombino. Una volta all'interno hanno portato via dal fondo cassa 150 euro. Il secondo caso, con la stessa tecnica, è avvenuto in un bar: qui i ladri dopo aver rotto la vetrina hanno messo a soqquadro il locale, portando via 200 euro dal fondo cassa, ma non è escluso che abbiano prelevato anche della merce. Sugli episodi sono in corso le indagini della polizia che sta conducendo anche approfondimenti sul fenomeno delle spaccate, verificatosi spesso nel capoluogo toscano nelle ultime settimane.