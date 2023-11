Bib Gourmand Toscana, due new entry toscane nella Guida Michelin 2024

La rivelazione dei nuovi Bib Gourmand (un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo) è, come ormai consuetudine, un’anteprima della Michelin Guide Ceremony Italy che si terrà il 14 Novembre al Teatro Grande di Brescia. Durante quest’evento, particolarmente atteso da tutti gli addetti ai lavori e dagli appassionati del settore – e che sarà trasmesso live sui canali Facebook e YouTube di Michelin – verrà svelata la selezione 2024 per l’Italia. Si scopriranno così i nuovi ristoranti Stellati, le nuove Stelle Verdi, ma anche i Premi Speciali MICHELIN, nati per celebrare la diversità dei mestieri dell’industria della ristorazione.

Inoltre, questa edizione includerà anche una novità, con l’introduzione del premio “Passion Dessert”. Per la prima volta in Italia, i ristoranti potranno essere premiati per l’alta qualità delle esperienze proposte attraverso i dolci ai propri clienti. Con questo riconoscimento, la Guida MICHELIN continua a mettere in risalto le diverse dimensioni dell’esperienza gastronomica e a riconoscere ristoranti e professionisti che condividono attraverso i loro dolci creatività, audacia ed emozioni.

I 29 nuovi Bib Gourmand Toscana per la Guida MICHELIN Italia 2024

L'Oste Dispensa Orbetello GR TOSCANA

La Cerreta Osteria Sassetta LI

Le regioni con più Bib Gourmand sono:

Emilia-Romagna 34

Lombardia 29

Piemonte 28

Toscana 26

Veneto 20

La nuova selezione sarà disponibile sul sito della Guida MICHELIN e sulle app iOS e Android a partire dalle ore 20.00 del 14 novembre.