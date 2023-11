Formazione sanitaria, Enif apre la sua sede a Castelfiorentino

Ha scelto come sede principale Castelfiorentino, nella frazione di Cambiano e nel cuore della Toscana, ponendosi un obiettivo ambizioso: fornire i suoi servizi sul versante della formazione e della certificazione delle competenze a tutti i professionisti italiani che operano nel settore sanitario e socio-sanitario, per migliorare la qualità delle prestazioni e dell’assistenza sanitaria. Questo il biglietto da visita dell’Ente Nazionale Italiano Formazione Sanitaria (ENIF), che è stato presentato questa mattina nella sala rossa del Municipio di Castelfiorentino. Sono intervenuti il Sindaco, Alessio Falorni, il presidente del CdA dell’Ente, Camilla Giovannini, e il vicepresidente Enrico Batti (cui è stato affidato il compito di gestire la piattaforma)

Come hanno ricordato gli intervenuti, l’idea di costituire questa nuova società privata è scaturita dopo l’esperienza difficile della pandemia, in cui la necessità di rafforzamento del sistema sanitario è stata considerata in modo unanime una priorità assoluta. In questo ambito, ENIF sanitaria ha scelto di puntare decisamente al potenziamento delle competenze (sia tecniche che socioemotive) di coloro che quotidianamente sono impegnati nel settore sanitario e socio sanitario, affinché siano in grado di adattarsi a scenari mutevoli e a rispondere in modo efficace a situazioni di emergenza, grazie anche all’apprendimento e all’impiego di nuove tecnologie.

Elemento chiave dell’intero progetto di ENIF sanitaria è rappresentato dalla formazione e dalla certificazione delle competenze acquisite, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Per svolgere questa funzione, ENIF sanitaria agirà in stretta collaborazione e in sinergia con la sanità pubblica e privata, adottando un approccio innovativo attraverso l’implementazione di una nuova piattaforma “full custom” LMS di proprietà (Learning Management System) dedicata. Questa piattaforma è stata progettata su misura per le esigenze specifiche dei professionisti sanitari, offrendo una vasta gamma di corsi, materiali didattici e strumenti interattivi per l’apprendimento.

La piattaforma LMS consente quindi una formazione: flessibile (ampia possibilità di scelta tra sessioni telematiche, residenziali o miste), sicura (garanzia dei più elevati standard di sicurezza attuali, a tutela della privacy degli utenti), avanzata (raggiungibile da qualsiasi dispositivo, consente anche simulare casi clinici attraverso la realtà virtuale, per poter mettersi alla prova in situazioni complesse), finalizzata (collaborazione con le società scientifiche e associazioni per mantenere i programmi formativi al passo con gli sviluppi scientifici più recenti e le migliori pratiche).

In particolare, ENIF si prepara a rivoluzionare il settore anche attraverso l’implementazione di aule di simulazione, che offrono ai professionisti sanitari l’opportunità di acquisire esperienza pratica in un ambiente sicuro e controllato. Per sperimentare, imparare dai propri errori e affinare le proprie abilità. Tutto questo mira a migliorare la qualità generale dell’assistenza sanitaria, con ricadute positive per i cittadini. La fiducia nelle cure che essi ricevono non può che dipendere, infatti, da professionisti qualificati e competenti.

È importante – osserva il Sindaco, Alessio Falorni – che a Castelfiorentino si stiano sviluppando iniziative nel campo della formazione, a maggior ragione quando si parla di figure professionali che potranno essere impiegate nel nostro territorio. In questo caso si parla di sanità, e sappiamo che Castelfiorentino avrà presto non solo una struttura pubblica del tutto nuova ma anche due RSA affiancate che potranno anch’esse utilizzare questo tipo di competenze. Siamo pertanto contenti di questa scelta, che va nella direzione di un miglioramento del nostro sistema sanitario, e che Castelfiorentino sia stata percepita come sede idonea per sviluppare questo investimento".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa