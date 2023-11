Frosinone-Empoli 2-1: Sconfitta pesante per gli azzurri, trionfo gialloblu

L'Empoli crolla ed esce sconfitto dallo stadio Benito Stirpe contro un Frosinone con tanta qualità e vivacità che ha messo a dura prova la squadra guidata da Andreazzoli. Empoli che illude ad inizio gara con un'ottima partenza sfiorando in più occasioni il gol del vantaggio, la traversa di Cancellieri e il mancato impatto con il pallone di Gyasi sembravano un inizio di qualcosa che non è stato. Con il passare dei minuti però la squadra di Di Francesco ha preso coraggio, alzando i ritmi e cominciando a carburare e ad imprimere il proprio stile di gioco.

Se nel primo tempo le due squadre si erano date battaglia nel secondo invece è stato un totale dominio del Frosinone. I gialloblu hanno gestito in maniera perfetta il loro possesso palla dettando legge all'interno del rettangolo di gioco. Dopo i due legni colpiti da Mazzitelli e la grande mole di occasioni create arriva poi la rete dell'1-0 di Cuni. Empoli che nonostante il gol subito non riesce ad uscire dalla propria area di rigore e al 74' subisce anche il raddoppio firmato Ibrahimovic. A nulla serve il gol di Caputo nel finale che ha dato una fievole speranza al popolo azzurro.

LA CRONACA COMPLETA DELLA PARTITA SU EMPOLICHANNEL.IT

IL TABELLINO

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé (43′ st Oyono), Reinier (38′ st Brescianini), Ibrahimovic (35′ st Caso); Cuni (35′ st Kaio Jorge). All. Di Francesco.

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Lusuardi, Lulic, Kvernadze, Bourabia, Baes, Garritano, Cheddira.

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni (33′ st Cacace); Marin (17′ st Ranocchia), Grassi (33′ st Kovalenko), Fazzini; Cancellieri (25′ st Baldanzi), Caputo, Gyasi (17′ st Cambiaghi). All. Andreazzoli.

A disposizione: Perisan, Caprile, Guarino, Ebuehi, Shpendi, Maldini.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 13′ st Cuni, 29′ st Ibrahimovic, 41′ st Caputo

Ammoniti: Barrenechea, Reinier, Gyasi, Lirola, Ranocchia

LA CRONACA

Nessun gol nel primo tempo, ma non sono mancate le occasioni. Nel primo quarto d'ora ne ha collezionate diverse l'Empoli, che dopo 2' colpisce una traversa con Cancellieri e poco dopo si divora il gol davanti alla porta con Gyasi. Se da una parte è Cancellieri ad accendere i suoi ogni volta che entra in possesso di palla, dall'altra è Soulè a illuminare. La più grande occasione per il Frosinone, però, arriva da un errore in fase di costruzione dell'Empoli: Berisha appoggia per Bereszynski con Ibrahimovic in pressione, palla persa e ceduta a Cuni, che segna ma è in leggero fuorigioco al momento del passaggio del compagno. Il Var annulla. Il Frosinone cresce e inizia a puntare di più la porta, ma il gol nella prima frazione non arriva per nessuna delle due squadre.Dopo una gara praticamente dominata, soprattutto nel secondo tempo, il Frosinone soffre nei minuti finali ma porta a casa la vittoria. La squadra di Di Francesco va sul 2-0 grazie al giovane Ibrahimovic (assist per il gol di tacco di Cuni e poi rete), Caputo accorcia ma non basta. Per il Frosinone anche due pali di Mazzitelli. Tre punti d'oro per il Frosinone, che porta ad 8 le lunghezze di vantaggio sulla zona rossa della classifica.