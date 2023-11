Incidente Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra, fino a 5 km di coda

Incidente a tre auto sulla corsia di sorpasso poco dopo la uscita della Fi-Pi-Li di Ginestra Fiorentina questa mattina alle 7.30. Alle 8.30 erano 5 i km di coda nella carreggiata in direzione Firenze formatasi fino a Montelupo. Soccorsi in strada, si passa sulla corsia di marcia.

La viabilità di oggi, lunedì 6 novembre, è in difficoltà anche in autostrada. Poco prima delle 9 si segnalano 5 km di coda per un incidente in A1, direzione Bologna, tra le uscite di Valdarno e Firenze Sud al km 315.