Irregolarità igieniche e di tracciamento degli alimenti: multata struttura ricettiva

Irregolarità igienico sanitarie e 16 kg di alimenti e salumi non tracciati. Per questi motivi, in seguito ai controlli dei carabinieri Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno e Bibbona, una struttura ricettiva è stata multata. In particolare i militari hanno effettuato l'ispezione nella struttura sulla costa riscontrando irregolarità sotto il profilo igienico sanitario nei locali dove erano gestiti gli alimenti, per le quali è stato richiesto l'intervento dell'Asl. All'esito del controllo dei Nas è stata elevata una sanzione da 1500 euro e inoltre sono state informate le autorità competenti.