Maltempo, attivata la Cross in supporto all'Ospedale di Prato

E' stata da subito attivata la notte dello scorso 2 novembre dal Dipartimento della Protezione Civile la Cross- Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso. La Centrale ha fin dall'inizio supportato il presidio Ospedaliero di Prato.

E' intervenuta anche nelle operazioni di evacuazione delle persone fragili in particolare nei Comuni di Montemurlo, Montale e Prato.

Durante le prime ore dell'emergenza la Cross ha attivato un elicottero della Capitaneria di Porto di Sarzana per effettuare due interventi in codice rosso a Campi Bisenzio ed a Montale.

In particolare nell'Ospedale di Prato ha garantito, a causa del non funzionamento degli ascensori, la presenza presso l'Ospedale stesso di soccorritori delle Associazioni di Volontariato, per il trasporto dei pazienti tra i vari piani del Presidio, il reperimento e trasporto di farmaci salvavita alle persone rimaste nelle zone alluvionate e l'attivazione di Psicologi per l'assistenza alla popolazione nel Comune di Montemurlo.

Sono state 197 le persone prese in carico e valutate (triage) dal punto di vista clinico e di queste ne sono state evacuate 22.

La Cross, ha fatto sapere il direttore della Centrale, il dottor Piero Paolini, è al momento ancora in funzione così come il Coordinamento Regionale Maxiemergenze (anch'esso operativo dal 2 novembre scorso) per gli eventuali soccorsi a livello regionale: entrambe le strutture sono collocate presso la sede della Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia.