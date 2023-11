Mostra del Tartufo, Urp e tributi si trasferiscono a San Miniato Basso nei weekend

Nei tre sabati della Mostra Mercato del tartufo di San Miniato, l'ufficio tributi e l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) saranno trasferiti nella sede dei servizi demografici, in via Aporti (accanto alla Coop), in modo da garantire una migliore accessibilità per l'utenza. L'orario resta invariato (9.00-12.00), così come i recapiti telefonici (Urp 0571 406290 e ufficio tributi 0571 406480-482-484) e i servizi erogabili saranno quelli essenziali, come le carte d'identità previa prenotazione.

"Si tratta di un trasferimento temporaneo, che vale solo per i tre sabati di novembre, durante la Mostra del tartufo, un provvedimento necessario ad agevolare l'accessibilità a questi servizi, quando verranno a San Miniato moltissime persone e ci saranno sostanziali variazioni di viabilità e pedonalizzazioni - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Vogliamo evitare, il più possibile, che i cittadini e le cittadine che hanno necessità, soffrano le modifiche attuate necessariamente durante la festa, perché, se da un lato ci sono i visitatori, i turisti e gli appassionati che invadono piacevolmente la nostra città, dall'altro non dobbiamo perdere di vista le priorità dell'Ente, mettendo in condizione, di chi ha bisogno, di poter comodamente utilizzare questi servizi".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa